Meer dan driekwart van de mensen die dit jaar een ticket hadden voor het afgelaste festival Defqon.1 houdt het kaartje voor de volgende editie. Dat meldt organisator Q-Dance na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Defqon.1 in Biddinghuizen werd op het laatste moment afgelast, omdat het KNMI code rood afgaf vanwege de extreme hitte. Meer dan 50.000 bezoekers moesten het terrein verlaten.

Bezoekers die een ticket hadden gekocht via de ticketshop hadden de keuze of ze geld terug wilden hebben of hun kaartje wilden houden voor de volgende editie. Omdat zoveel mensen voor die laatste optie kiezen, zijn er voor volgend jaar relatief weinig kaarten te koop voor anderen.

De kaartverkoop gaat van start in oktober. Organisator Q-Dance zegt "blij te zijn met het vertrouwen en de loyaliteit van de bezoeker".