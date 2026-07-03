Dries Roelvink is door KLM uitgeroepen tot best geklede passagier van de afgelopen vijf jaar. In een bericht op Instagram deelt de 67-jarige volkszanger een foto van hem in pak op luchthaven Schiphol met een taart in zijn handen. Op de taart staat: "Gefeliciteerd met het behalen van een 100% score".

Een paar uur later deelde hij nog een foto. Dit keer van de geschreven kaart die door één van de KLM-medewerkers aan boord is geschreven. Op de kaart staat de boodschap: "Beste meneer Roelvink, best geklede passagier van Schiphol? Wij denken van de hele luchtvaart! Wij zijn trots dat u de stijl aan boord hoog houdt!" Naast de kaart kreeg de zanger ook een flesje wijn aangeboden. "Ik word er bijna een beetje verlegen van", schrijft Dries in het bijschrift.

De zanger kreeg de kaart en het flesje wijn toen hij onderweg was van Amsterdam naar Florence. In zijn Instagram Stories vertelt Dries dat hij daar is om op te treden voor een bruiloft.