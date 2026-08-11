Dries Roelvink neemt het op sociale media op voor Ben Cramer, die de afgelopen dagen veel kritiek kreeg na een optreden in Meppel. "Hij verdient na zestig jaar optreden wel iets meer respect", schrijft Roelvink dinsdag op Instagram.

Aanleiding voor de kritiek was een filmpje van Cramers optreden tijdens het straatfestijn Mokum in Meppel. Op sociale media werd onder meer kritiek geuit op zijn zang en het feit dat hij tijdens een deel van het optreden op een kruk zat. "Ben wordt in februari 80 jaar en zijn gezondheid laat hem de laatste maanden behoorlijk in de steek", schrijft de 67-jarige Roelvink. "Zingen kan hij nog steeds erg goed en daar zal hij waarschijnlijk ook nooit mee stoppen."

Roelvink noemt het fragment uit Meppel een "slecht filmpje" en spreekt zijn waardering uit voor Cramer. "Ik blijf hem dankbaar dat hij me veel heeft geleerd en we vrienden voor het leven zijn geworden."

De 79-jarige Cramer vertelde maandag in De Telegraaf dat hij opnieuw hartklachten heeft. De zanger onderging in 2018 een hartoperatie en kreeg daarna in het ziekenhuis een hartaanval.