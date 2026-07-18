Drugsverleden veranderde Jett Rebel: was een heel ander mens

Tien jaar nadat Jett Rebel stopte met drank en drugs, bevindt de Nederlandse singer-songwriter zich naar eigen zeggen in een transformerende periode. "Ik laat dingen makkelijker los sinds ik clean ben. Ik heb het zwaar gehad, maar ook een gezegend leven. Ik ben veel bezig met zelfliefde en mezelf omarmen", vertelt de 35-jarige zanger in gesprek met het ANP.

"Ik was een heel ander mens", vervolgt Jelte van den Dungen, zoals Jett Rebel eigenlijk heet. "Vooral mijn moeder vond dat heel zwaar. Ze voelde zich machteloos, omdat ze langs de zijlijn stond en niks kon doen. Ze heeft het allemaal aan moeten zien." Daarom brengt de zanger het nummer Sorry Mama uit, waarin hij excuses aan zijn moeder maakt voor de tijd dat het niet goed met hem ging. "Het liedje is een ode aan alle moeders. Hoe bont je kind het ook kan maken, moeders staan altijd achter je en geloven in je. Dit nummer gaat over reflecteren. We zijn nu in de goede tijden en leren ervan. Sorry mama, dat je me zo hebt gezien", zegt hij.

Toen Van den Dungen het nummer aan zijn moeder liet horen, knikte zij volgens hem instemmend met de tekst. "Mijn moeder reageerde heel schattig. Ze zei: 'Ja, zo ging het ook echt'. Ze vond het heel mooi en vertelde dat ze vereerd is dat het nummer een ode is aan haar." De band met zijn moeder is volgens hem nu veel beter. "Ik heb een moeder om trots op te zijn."

Stoned

Sinds hij nuchter door het leven gaat, staat hij naar eigen zeggen ook bewuster stil bij artiesten die zijn overleden door drank- en drugsgebruik. "Ik kan me herinneren dat ik als jonge artiest 's ochtends vroeg, voordat ik op de radio zou spelen, een fles whisky had achterovergeslagen. Ik stond apestoned een cover te spelen en ik dacht: 'Wat ben je nou eigenlijk aan het doen?' Ik heb geluk gehad hoe het met mij is afgelopen." In de periode dat hij verslavende middelen gebruikte, leed de zanger aan waanbeelden en was hij depressief. Inmiddels hoopt hij met zijn muziek andere mensen die hiermee worstelen te bereiken.

Hij heeft zijn nieuwe single Sorry Mama vrijdag uitgebracht. Het nummer volgt na Changes Coming 'Round The Bend dat vrijdag 1 mei uitkwam.