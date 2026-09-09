De Amerikaanse comedyserie Drunk History komt voor even terug. Er komen drie korte afleveringen, zeven jaar nadat het zesde en laatste seizoen van de serie te zien was. In de serie probeert een dronken verteller een historisch verhaal uit te leggen, terwijl bekende acteurs dat verhaal naspelen.

De eerste aflevering verschijnt op 15 september op het YouTube-kanaal van Comedy Central en gaat over het optreden van Madonna tijdens de Video Music Awards in 1984, toen de zangeres op een enorme bruidstaart te zien was. Zangeres Meghan Trainor vertolkt de rol van Madonna. Verder zullen acteurs als Steve Agee terugkomen in de andere afleveringen, die gaan over New Deal-politica Frances Perkins en over twee mannen die de grootste bol touw proberen te maken.

Drunk History was van 2013 tot 2019 te zien op Comedy Central. Daarna kwamen er meerdere versies in andere landen, waaronder Nederland. De serie kreeg in Nederland kritiek van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). Overmatig alcoholgebruik zou in een positief daglicht worden gesteld.