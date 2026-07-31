Dua Lipa kijkt uit naar zevende editie Sunny Hill Festival

Dua Lipa kijkt reikhalzend uit naar het Sunny Hill Festival in Kosovo, dat ze samen met haar familie organiseert. Dat schrijft de 30-jarige zangeres op Instagram. "WE ZIJN WEER TERUG!!!! Ik kan niet geloven dat we op het punt staan om onze 7e editie van het Sunny Hill Festival van start te laten gaan!!!!!!", deelt ze met haar volgers. Het evenement begint vrijdagavond en duurt tot en met zondag.

Lipa schrijft verder in haar bericht dat ze donderdagavond naar het festivalterrein is gegaan om de laatste voorbereidingen te bekijken. "Ik ben helemaal in de wolken van opwinding en zo ontzettend trots op onze familie en het hele team voor alles wat er is gedaan om dit mogelijk te maken!!!!"

Het festival debuteerde in 2018 en vindt plaats in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Tijdens de editie van dit jaar treden internationale artiesten als Katy Perry, Lewis Capaldi en Martin Garrix op. Met het evenement wordt geld ingezameld voor de Sunny Hill Foundation. De stichting, die zich inzet voor onder meer cultuur en maatschappelijke projecten, werd opgericht door Lipa en haar vader Dukagjin.