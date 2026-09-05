Duitse acteur Michael Mendl (82) overleden

De Duitse acteur Michael Mendl is overleden. Hij stierf "vredig" op 82-jarige leeftijd, heeft zijn agent aan het Duitse persbureau dpa gemeld.

Mendl was internationaal vooral bekend van de film Der Untergang, waarin hij de rol van generaal Helmuth Weidling speelde. Ook had de acteur een rol in de Netflix-serie Dark.

De acteur stond in het begin van zijn carrière vooral in theaterstukken en maakte pas op latere leeftijd de overstap naar film. Mendl was daarin vaak te zien als een historisch figuur. Zo speelde hij oud-bondskanselier Willy Brandt in Im Schatten der Macht en vertolkte hij paus Johannes Paulus II in Ein Leben für den Frieden.