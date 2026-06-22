Duitse band Electric Callboy in 2027 naar Ziggo Dome

De Duitse band Electric Callboy geeft volgend jaar een show in de Ziggo Dome. Het concert op 14 februari is onderdeel van een tour door Europa in het teken van het nieuwe album Tanzneid, meldt concertorganisator MOJO.

De metalcoreband is bekend van onder meer de nummers Tekkno (2022), Pump It (2022) en Ratatata (2025), dat werd uitgebracht met de Japanse metalgroep BABYMETAL. Voorheen stond de band bekend onder de naam Eskimo Callboy.

Naast de show in Amsterdam is Electric Callboy te zien in onder meer Parijs, Brussel en Dortmund.