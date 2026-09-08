Duncan Laurence vindt het jammer dat AVROTROS ervoor heeft gekozen om volgend jaar niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan. De oud-winnaar snapt die keuze overigens wel. "Ik zie niet meer hetzelfde songfestival als toen ik won", gaf de zanger dinsdag toe in de NPO 1-talkshow Eva.

De 32-jarige Laurence stelt dat het evenement sinds hij in 2019 won "nu echt iets totaal anders" is geworden. "Er is inmiddels een heel andere sfeer. Voor mij was het songfestival verbintenis."

"Ik heb zoiets van: kan het nou niet in z'n totaliteit veranderen en leuker worden? Maar ik snap het wel", gaat Laurence verder over de keuze van AVROTROS. "Op het moment dat de verbintenis waarvoor het songfestival in eerste instantie wordt georganiseerd er niet is... Ja, dan moet die keuze misschien worden gemaakt."

AVROTROS maakte eind vorige maand bekend dat de omroep de organisatie van de Nederlandse deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep heeft nog niet besloten of het via een andere weg alsnog meedoet.