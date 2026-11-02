Dustin Hoffman (89) vond het verschrikkelijk om scènes op te nemen voor The Graduate uit 1967, waarmee hij doorbrak als acteur. Hij had het gevoel dat de regisseur boos op hem was, "omdat ik iets verkeerd deed of omdat hij had ingezien wat iedereen allang wist: dat hij de verkeerde persoon had gekozen voor de hoofdrol in zijn film."

Hoffman schrijft in een essay in The New Yorker dat hij zich "ongemakkelijk en onwaardig voelde". "Daar stond ik, in de hoofdrol van een film van Mike Nichols, dé regisseur van dat moment, maar ik had het gevoel dat ik daar helemaal niet thuishoorde. Het was een verschrikkelijke ervaring om de film te maken die mijn leven veranderde." Volgens de acteur zorgde de film ervoor dat al zijn onzekerheden vanaf het begin werden verergerd.

Al voordat Hoffman de hoofdrol van Benjamin Braddock kreeg, had de acteur al twijfels of hij geschikt was voor de rol. "Toen mijn agent zei dat Mike interesse in me had, wilde ik niet eens auditie doen voor de rol. Ik had de roman van Charles Webb gelezen, en het was duidelijk dat ik helemaal niet geschikt was voor Benjamin. Het sloeg nergens op." Uiteindelijk haalde zijn agent hem over om een screentest te doen en kreeg hij de rol.

Kapot trommelvlies

Op de set had Hoffman geen fijne ervaring met de regisseur. Nichols was "vaak chagrijnig", een "schokkende" verandering ten opzichte van zijn gedrag tijdens de repetities. Volgens Hoffman had Nichols er ook plezier in om de acteur te treiteren. De scène waarin zijn medespeler Katharine Ross hem een klap moest geven, liet de regisseur 27 keer opnieuw doen. "Mike bleef maar tegen Katharine zeggen dat ze me moest slaan, harder moest slaan. Katharine was bang dat ze me pijn zou doen. Ik zei tegen haar: 'Het gaat wel. Sla alleen niet op mijn oor.' Helaas miste ze een paar keer. Aan het eind van die dag was ik duizelig, en Mike heeft de klap uiteindelijk niet eens in de film gebruikt." Een dag later bleek zijn trommelvlies doorboord te zijn.

The Graduate volgt de pas afgestudeerde Braddock, die terugkeert naar zijn ouderlijk huis. Hij wordt verleid door een vrouwelijke kennis van zijn vader, maar wordt uiteindelijk verliefd op haar dochter. De film werd genomineerd voor zeven Oscars en won de prijs voor beste film bij de 40e Oscaruitreiking.