Earth, Wind & Fire-drummer ontwaakt uit coma, moet onder het mes

John Paris, de drummer van de band Earth, Wind & Fire, is in het ziekenhuis ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en moet twee operaties ondergaan. Dat meldt TMZ op basis van een onlinepagina waar de familie updates over het welzijn van Paris deelt.

Het is niet duidelijk om wat voor operaties het gaat. Maar Paris "moet langer in het ziekenhuis blijven dan iedereen had gehoopt". Volgens de familie is "deze reis een marathon, maar JP vecht elke dag en we hebben goede hoop."

De 58-jarige muzikant belandde vorige week in het ziekenhuis na een medisch noodgeval. Sindsdien werd hij het grootste deel van de tijd in een kunstmatig coma gehouden. Het incident vond plaats op 6 augustus, enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie zou optreden in San Francisco. Wat er precies is gebeurd, is niet gemeld.

Earth, Wind & Fire heeft voorlopig alle optredens afgezegd. Paris maakt sinds 2001 deel uit van de band als deze op tournee gaat.