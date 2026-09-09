Diederik Ebbinge werkt aan een musical over "vierhonderd jaar Nederlandse macht". Hij treft op dit moment de voorbereidingen voor de voorstelling, die als titel Hollands Glorie heeft gekregen. Ebbinge werkt voor de voorstelling samen met zijn twee oud-collega's van de succesvolle cabaretgroep De Vliegende Panters, zo vertelde hij woensdag in het NPO Radio 1-programma MISCHA!.

Het wordt de tweede musical die Ebbinge schrijft, na het succesvolle stuk Onze Jordaan. Ex-Panter Rutger de Bekker gaat de muziek componeren. Het derde lid van de groep, Remko Vrijdag, gaat een hoofdrol spelen. Het is niet duidelijk wanneer de voorstelling in première moet gaan.

"Ik heb de laatste tijd veel mensen gesproken die veel van geschiedenis weten, of die daar onderdeel van zijn", vertelde Ebbinge in het programma. "De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Ik was geshockeerd hoe weinig ik wist. En ik werd ook gefrustreerd over hoe in mijn jeugd geschiedenislessen aan mij werden gegeven. Dat ik zelf heb moeten ontdekken hoe dit land functioneert."

Tijdens deze ontdekkingsreis werd Ebbinge naar eigen zeggen geconfronteerd met zijn eigen vooroordelen over het verleden: "Daar ga ik een voorstelling over maken, en ik hoop diezelfde route bij het publiek af te gaan leggen."

De Vliegende Panters waren in de jaren negentig zeer succesvol. De groep maakte tussen 1995 en 2008 vier theaterprogramma's en verschillende tv-programma's. Ebbinge acht de kans overigens klein dat het trio nog eens terugkeert in het theater. "Toen waren we drie leuke jonge honden die over het podium sprongen", stelde hij in het gesprek. "Nu zit je naar drie oude, wat dikkere mannen met een klapvoet en een 'frozen shoulder' te kijken."