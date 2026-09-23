EBU blij met Nederlandse deelname aan songfestival 2027

De European Broadcasting Union (EBU) is "verheugd" dat Nederland in 2027 weer deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. Dat schrijft songfestivaldirecteur Martin Green woensdag in een verklaring.

"We waarderen de constructieve gesprekken die we met de NPO hebben gevoerd en kijken ernaar uit om samen te werken om het festival te versterken als een plek die de geest van 'United by Music' echt weerspiegelt", schrijft Green.

Volgens de songfestivaldirecteur biedt het evenement mensen en landen "een unieke plek om via muziek samen te komen, een gezamenlijke ervaring te delen en verbinding te vinden". De EBU is dan ook "erg blij" dat Nederland zich weer bij de "Eurovisie-familie" voegt.

NPO

De NPO maakte woensdag bekend dat Nederland na een jaar afwezigheid weer meedoet aan het songfestival. Een team van onafhankelijke experts verzorgt de deelname en de NOS de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.

De AVROTROS besloot tijdens de editie in Wenen niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. De omroep gaf eind augustus de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de Nederlandse deelname terug aan de NPO.