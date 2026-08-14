De European Broadcasting Union (EBU) onderzoekt een nieuwe manier van stemmen bij het Eurovisie Songfestival. Een woordvoerder van EBU heeft vrijdag een bericht hierover in de Zweedse krant Aftonbladet bevestigd. "Meer details worden de komende maanden naar buiten gebracht", aldus EBU.

In een brief die naar alle deelnemende omroepen is gestuurd, zou staan dat EBU het stemmen van het publiek alleen nog maar online zou willen toestaan. Stemmers zouden in de nieuwe opzet hun top 3 van favoriete acts moeten doorgeven. Dit zou een eind maken aan het systeem dat nu geldt. Stemmers kunnen nu via telefoon, sms-bericht of online tien stemmen uitbrengen op hun favoriete kandidaat.

Het stemsysteem ligt onder vuur sinds de Israëlische overheid in 2025 mensen aanspoorde om meerdere malen te stemmen op de kandidaat van dat land. Het lied van Yuval Raphael eindigde bij de jurystemmen op de 15e plek, maar bij de publieksstemmen eindigde het lied op de eerste plek. Meerdere omroepen wilden weten hoe dit mogelijk was. Zij wezen er onder meer op dat socialmedia-accounts die oproepen om op Israël te stemmen gelinkt waren aan de Israëlische overheid.

Mede om die reden werd in 2026 het maximaal aantal stemmen dat iedere fan kan uitbrengen al teruggeschroefd van 20 naar 10. De Israëlische omroep KAN kreeg in 2026 een officiële waarschuwing nadat de omroep mensen had opgeroepen om tien keer voor Israël te stemmen.

EBU kondigde afgelopen week ook aan dat volgens de nieuwe regels het songfestival niet meer kan plaatsvinden in een land dat zich in een gewapend conflict bevindt. In de praktijk betekent dit dat Israël momenteel, als het land zou winnen, het festival niet meer kan organiseren. Kenners zien dit als een tegemoetkoming aan landen die vinden dat Israël niet meer zou mogen doen. Vijf landen, waaronder Nederland, zagen dit jaar om die reden af van deelname.