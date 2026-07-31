Echtgenoot Charli xcx is inspiratiebron voor nieuwe muziek

De man van Charli xcx, George Daniel, heeft volgens de zangeres op bijzondere wijze bijgedragen aan haar nieuwe nummer I'm Afraid. In een gesprek tijdens The Zane Lowe Show zei de Britse zangeres dat het nummer onder meer gaat over haar band met haar echtgenoot.

Charli xcx liet weten dat Daniel, drummer van The 1975, de eerste persoon is die haar sterke en zwakke punten "door en door begreep". "Hij gaf me zoveel zelfvertrouwen, omdat hij me als mens in ons privéleven in balans wist te houden."

De 33-jarige zangeres zei het nummer gaat over hun relatie, maar ook over de angst die ze in het verleden had voor vaste relaties. Daarbij benadrukte ze dat ze zonder Daniel "niet zou zijn waar ze nu is".

Charli xcx en de 36-jarige drummer trouwden in juli 2025 in Londen. Later vierden de twee hun huwelijk met een groot feest op Sicilië.