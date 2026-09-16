Echtgenote van oud-bondscoach Ronald Koeman overleden

Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden. De voormalig bondscoach maakt het nieuws bekend op zijn Instagram-account. De echtgenote van Koeman leed aan chronische borstkanker. "Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma", schrijft Koeman.

Koeman en zijn vrouw waren sinds 1985 getrouwd en kregen drie kinderen. Ronald Koeman junior is doelman van Telstar. De oud-bondscoach sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun persoonlijke levens. Eind juli plaatste Koeman nog een bericht met foto op Instagram, waarop hij samen met Bartina staat. "De rest is onbelangrijk in het leven", schreef Koeman erbij met een hartje.

Koeman prees zijn echtgenote ook al bij zijn afscheid als bondscoach. Hij besloot zijn functie neer te leggen na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Oranje verloor op 30 juni in de zestiende finales na strafschoppen van Marokko. Koeman schreef in zijn afscheidsbericht dat zijn vrouw hem iedere dag had "gesteund en aangemoedigd" om zijn werk als bondscoach af te maken. "De afgelopen jaren hebben mij bovendien opnieuw laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Voetbal is mijn leven geweest, maar gezondheid is onbetaalbaar."