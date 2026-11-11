Edsilia Rombley verwacht dat de viering van haar dertigjarig artiestenjubileum in AFAS Live in Amsterdam een "zeer emotionele avond" wordt. "Bij de repetities kan ik niet eens normaal mijn liedjes zingen. Ik hou het niet droog", vertelt Rombley in gesprek met het ANP.

De 48-jarige zangeres staat zaterdagavond voor het eerst met een soloconcert in de Amsterdamse concertzaal. "Ik zeg niet zo vaak dat ik heel trots ben op mezelf, maar op een gegeven moment denk je: ik mag best wel een beetje trots zijn", vertelt ze in aanloop naar de show. "Ik ben begonnen toen ik 15 was en ik ben nu 48. Ik kan me gelukkig prijzen dat ik dit al zo lang mag doen."

Ze neemt haar succes dan ook niet voor lief. "Het is heel bijzonder dat ik dit na dertig jaar nog steeds kan en mag doen", zegt ze. "Soms weet je niet hoe het volgende kalenderjaar eruitziet. Er is zoveel entertainment, zoveel waar men naartoe kan gaan, er is heel veel aanbod." Dat ziet ze tegelijkertijd als iets positiefs. "Je merkt dat we het als mens nodig hebben, maar het is daardoor wel lastiger om je als artiest staande te houden."

Gelukkig mens

Rombley staat tijdens het concert naast haar zangcarrière ook stil bij haar werk als presentatrice en actrice. "Ik noem mezelf altijd een entertainer. Ik hou ervan om mensen blij te maken en verschillende facetten van het vak uit te proberen." Ze hoopt nog lange tijd van die veelzijdigheid te kunnen genieten. "Zolang ik kan blijven doen wat ik nu doe, ben ik een gelukkig mens."

Tijdens het concert brengt de zangeres nummers ten gehore die voor haar persoonlijk veel betekenen. Ook ontvangt ze verschillende gastartiesten, onder wie Re-Play, Kenny B en Trijntje Oosterhuis. Haar voormalige meidengroep Dignity, waarmee Rombley haar muzikale carrière begon, vergezelt haar eveneens op het podium.