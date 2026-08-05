Edson da Graça noemt het "een voorrecht" dat hij nu voor zijn moeder mag zorgen. Op Instagram deelt de presentator woensdag een foto waarop hij zijn moeder, die in een rolstoel zit, voortduwt.

"Er zijn momenten waarop je voelt dat de rollen in het leven langzaam omdraaien", begint Da Graça zijn verhaal. "Mijn moeder kwam vanuit Kaapverdië naar Nederland met weinig meer dan moed en hoop. Ze werkte keihard: een baan in de ochtend, een in de avond en vaak ook in het weekend. Nu is ze niet meer de onverwoestbare vrouw die ik altijd kende. Ze ziet bijna niets meer, lopen gaat moeilijk en elke dag brengt nieuwe uitdagingen. Dat doet pijn, meer dan ik kan zeggen."

De 44-jarige presentator zegt dat in dat verdriet "ook iets waardevols" zit. "Ik mag er nu voor haar zijn. De vrouw die altijd voor mij zorgde, mag nu op mij leunen", schrijft hij. "Dat voelt niet als een last, maar als een voorrecht. Het zal zwaar zijn en offers vragen, maar sommige vormen van liefde kun je niet in woorden terugbetalen. Mam, wat ik nu voor jou doe, weegt niet op tegen wat jij voor mij hebt gedaan. Maar ik doe het met mijn hele hart."