De eerste trailer van de film La Bola Negra, met onder anderen Penélope Cruz en Glenn Close, is verschenen. De film van de Spaanse regisseurs Javier Calvo en Javier Ambrossi verschijnt op 16 oktober op Netflix.

La Bola Negra ging in mei in première in de competitie van het filmfestival van Cannes. Calvo en Ambrossi wonnen daar de prijs voor beste regie. Na de première kreeg de film een staande ovatie van twintig minuten.

De film vertelt de met elkaar verbonden verhalen van drie mannen in 1932, 1937 en 2017. Daarmee belichten de makers de lhbti-geschiedenis en brengen ze een eerbetoon aan de Spaanse dichter en toneelschrijver Federico García Lorca, die in 1936 werd vermoord.

Naast Cruz en Close zijn onder anderen Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes en Lola Dueñas te zien. Het epos is in Nederland vanaf begin januari in de bioscopen te zien.