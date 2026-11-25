De Efteling bedankt acteur Jules Croiset voor zijn belangrijke bijdrage aan de attractie Villa Volta. Het pretpark in Kaatsheuvel zegt dat de acteur "met zijn karakteristieke stem het verhaal van de vervloekte villa tot leven bracht".

Croiset gaf een stem aan bokkenrijder Hugo van den Loonsche Duynen, die het publiek welkom heet in de attractie. "Wij zijn Jules Croiset dankbaar voor zijn buitengewone bijdrage", laat het pretpark weten. "Hij bracht het verhaal van de vervloekte villa met zijn karakteristieke stem tot leven. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte de komende tijd."

De acteur overleed maandagavond op 89-jarige leeftijd. Zijn familie bracht zijn dood woensdagochtend naar buiten. Croiset was naast acteur vooral bekend als stemacteur. Hij leende zijn stem, naast de Efteling-attractie, ook aan iconische Disney-films als Jungle Boek en Sneeuwwitje.