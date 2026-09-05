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Eline de Ruig is zwanger van eerste kind

05 sep , 23:45Entertainment
anp050926139 1
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Entertainmentdeskundige Eline de Ruig is zwanger. De 33-jarige presentatrice en haar partner Elwin Kuipers verwachten in het vroege voorjaar van 2027 hun eerste kind, maakt De Ruig zaterdag bekend op Instagram.
"Van heel wat ritjes vol spanning naar België, terug naar Nederland met een echo in je hand", schrijft De Ruig bij een foto waarop ze samen met haar partner een echo laat zien. "Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk, maar oh, wat zijn we blij."
De Ruig vertelde in mei aan LINDA. dat zij en haar partner al ruim 3,5 jaar probeerden een kind te krijgen. Vanwege endometriose onderging ze eerder een operatie en daarna drie iui-behandelingen. Nadat die niet tot een zwangerschap hadden geleid, begon het stel aan een ivf-traject in België.
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