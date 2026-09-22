Ella Langley breekt Amerikaans hitrecord met Choosin' Texas

Ella Langley staat met haar nummer Choosin' Texas voor de 23e week bovenaan in de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst. De countryzangeres ontroont All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey, die de lijst sinds 2019 in totaal 22 weken aanvoerde.

De 27-jarige Langley stond in november vorig jaar met Choosin' Texas voor het eerst in de Billboard Hot 100. In februari van dit jaar kwam de track voor het eerst op nummer 1 en sinds begin juli voert de zangeres de lijst onafgebroken aan.

Ook deze week is countrymuziek nog steeds 'hot' in de Billboard Hot 100. Achter Choosin' Texas staan met Boston van Stella Lefty en Been By Now van Morgan Wallen nog twee nummers die tot dat genre behoren.

De kans is groot dat Carey later dit jaar weer een aanval kan doen om het record terug te krijgen. Sinds 2019 staat ze met haar kerstnummer elk jaar voor een of meerdere weken bovenaan rond de feestdagen.