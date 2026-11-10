Michael Jackson is voor het eerst in meer dan 31 jaar weer doorgedrongen tot de top van de Billboard Hot 100. Dankzij Halloween stijgt zijn single Thriller naar de tweede plaats, heeft Billboard bekendgemaakt. Niet eerder stond het liedje zo hoog. Ella Langley houdt hem van een veertiende nummer 1-hit af. Zij staat met recordhit Choosin' Texas inmiddels voor de 27e week bovenaan.

Thriller piekte in maart 1984 met twee weken op 4. Het was destijds de zevende single van het gelijknamige hitalbum dat de top 10 van de prestigieuze Amerikaanse hitlijst haalde. De laatste keer dat de in 2009 overleden Jackson zo hoog stond in de Hot 100 was in 1995 toen You Are Not Alone zijn dertiende en laatste nummer 1-hit werd.

Afgelopen weekend werd al bekend dat het album Thriller op de tweede plek van de Amerikaanse Billboard 200 staat. Ook dat is de hoogste positie sinds het voorjaar van 1984.