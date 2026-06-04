Ellen Pompeo gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe dramaserie Chicks. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Deadline. De titel is door streamingdienst Disney+ besteld als pilot.

De serie vertelt het verhaal van Chickie (Pompeo) en Doreen, twee vervreemde halfzussen, die te maken krijgen met financiële problemen wanneer hun vader komt te overlijden. "Hun enige erfenis is een nalatenschap van kleine criminaliteit die hen inspireert tot steeds gewaagdere oplichtingspraktijken. Naarmate hun bedrog groeit, wordt ook hun bijzondere band sterker", luidt de synopsis van de serie.

Pompeo, voornamelijk bekend van haar rol als Meredith Grey in Grey's Anatomy, zal voor de serie gaan samenwerken met scenarioschrijfster Katie Robbins. Het idee voor de serie ontstond op de set van hun eerste samenwerking, de Disney+-serie Good American Family.