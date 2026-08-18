Ellie Goulding sleept voormalige managers voor de rechter

De Britse zangeres Ellie Goulding heeft haar voormalige managers aangeklaagd vanwege belangenverstrengeling. Het bedrijf waar de managers Ben Mawson en Ed Millett onder vielen, zou grotendeels eigendom zijn geweest van Live Nation, het moederbedrijf van onder andere Ticketmaster. De 39-jarige Goulding wist dat niet, staat in de aanklacht die Amerikaanse vakbladen hebben ingezien.

HNOE is het bedrijf waar managers Mawson en Millett met hun zaak TaP Management onder vielen. Omdat Live Nation in 2015 een meerderheidsaandeel in HNOE kreeg, en in 2019 het bedrijf zelfs overnam, waren Mawson en Millett contractueel verplicht om zo gunstig mogelijke deals voor Live Nation te sluiten voor Goulding, staat in de aanklacht. Volgens de zangeres van onder andere Love Me Like You Do en Burn is ze daardoor de beste deals voor haarzelf misgelopen.

Goulding sloot in haar tijd onder Mawson en Millett meermaals deals met Live Nation. Zo kwamen er overeenkomsten voor tours, merchandise en een documentaire.

De Britse zangeres eist een schadevergoeding van Mawson en Millett, maar het is nog niet duidelijk hoe hoog het gevraagde bedrag is. De managers en het bedrijf Live Nation hebben nog niet gereageerd tegenover Amerikaanse media.