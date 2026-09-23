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Elmer en Milolaathetlukken treden op tijdens Noorderslag 2027

23 sep , 13:08Entertainment
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Elmer en Milolaathetlukken treden volgend jaar op tijdens Noorderslag. Ook onder anderen Mula, RADIO Z en Hondenfokker staan op het programma van het muziekfestival, maakte organisator ESNS woensdag bekend.
In totaal zijn de eerste elf namen voor Noorderslag 2027 bekendgemaakt. Ook Langa, Otto Club, MAHA, Eskalatie, FEMI en Ontaard komen naar Groningen.
Noorderslag vindt op zaterdag 16 januari plaats in De Oosterpoort en vormt de afsluiting van ESNS. Tijdens de slotdag wordt ook de Popprijs uitgereikt.
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