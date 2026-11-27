Elmer (Merel Pauw) heeft met MAN, OH MAN de 3voor12 Award gewonnen. Haar album werd verkozen tot beste Nederlandse album van het jaar, meldt de VPRO.

De artiest werd in haar studio door 3voor12 Radio-presentatrice Eva Cleven verrast met de prijs. "Ik heb zelf twee jaar geleden in die jury gezeten, dus ik weet goed hoe zo'n gesprek gaat, en dat iedereen met heel veel liefde en aandacht de albums bespreekt. Ik vind dit een enorme eer, zeker om van andere muzikanten die erkenning te krijgen", reageerde Elmer.

"Het album van het jaar weet op geheel eigen wijze de tijdsgeest te vangen. Weinig albums weten je zo goed mee te nemen in het zelfgecreëerde perspectief: een verhaal dat van begin tot eind klopt en maatschappelijke thematiek vanuit verschillende kanten belicht", staat onder meer in het juryrapport. "De artiest onderzoekt het onbegrip tussen mannen en vrouwen, durft kwetsbare vragen te stellen en creëert zo ruimte voor reflectie en nieuwe perspectieven. Dit is een album voor mannen, voor vrouwen, alles ertussen, erbuiten, een album waarvan iedereen iets nieuws kan leren."

Elmer is de 23e winnaar van de juryprijs van VPRO 3voor12. Eerdere winnaars waren onder anderen Sef, Froukje, Eefje de Visser en Typhoon.