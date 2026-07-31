Eloise kijkt uit naar Pride-vieringen in Amsterdam

Gravin Eloise kijkt reikhalzend uit naar de jaarlijkse Canal Pride, die zaterdag in Amsterdam plaatsvindt. Dat schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien op Instagram. "Zoveel zin in morgen", deelt ze onder een selfie waarop te zien is hoe ze met een kledinghoes over straat loopt. "Mijn Pride-outfit zit hier in", schrijft de influencer erbij. Eerder vrijdag deelde ze een foto van een regenboogvlag.

Eloise was eerder aanwezig bij feesten tijdens de Pride in Amsterdam. Ze stond onder meer op een boot tijdens de Canal Pride en steekt haar support voor de queer gemeenschap dan ook niet onder stoelen of banken. Onlangs vertelde ze aan BNNVARA dat ze haar bekendheid graag gebruikt om aandacht te vragen voor de queer gemeenschap. Ze benadrukte onder meer dat iedereen voor haar gelijk is.

Ook prins Pieter-Christiaan, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, voer meerdere keren mee tijdens de botenparade. Voor zover bekend zijn de prins en Eloise de enige leden van de koninklijke familie die dat deden. Koningin Máxima opende eerder deze maand de World Pride 2026.