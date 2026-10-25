Elon Musk deelt AI-gegenereerde aflevering The Odyssey

Elon Musk heeft maanden nadat hij beloofde met een "accurate" versie van The Odyssey te komen een aflevering online gezet die is gemaakt met zijn AI-tool Grok Imagine. Via X deelde het bedrijf van Musk de "eerste aflevering" van de Odyssey-serie.

Musk stelde in juli dat zijn AI-tool voor het einde van het jaar een "speelfilmlange verfilming van De Odyssee die historisch accuraat is en trouw aan de kunst van Homerus" zou maken. Musk liet zich in het verleden herhaaldelijk kritisch uit over de dit jaar verschenen film van Christopher Nolan. Zo was hij het niet eens met de casting van Lupita Nyong'o en Elliot Page.

The Odyssey werd ondanks alle ophef die critici als Musk maakten een groot succes. De film van Nolan bracht wereldwijd al meer dan 1,78 miljard dollar op.