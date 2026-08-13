Elton John blikt donderdag terug op de samenwerking met Dua Lipa, die hem en de zangeres beiden veel goeds heeft gebracht. Op Instagram deelt de Britse zanger foto's van hem en zijn collega en staat hij stil bij hun bereikte mijlpaal.

"Vijf jaar sinds Cold Heart ons samenbracht, 5,3 miljard streams en vijf jaar prachtige vriendschap later", schrijft John bij foto's van hem en de zangeres. "Hartelijk dank aan jullie allemaal voor jullie blijvende liefde en steun voor het nummer." De twee zongen het nummer onder meer in november 2022 live tijdens het concert van John in Dodger Stadium in Los Angeles, als onderdeel van zijn Farewell Yellow Brick Road-tournee.

Cold Heart verscheen in 2021 en bevatte elementen van Johns nummers Rocket Man (1972), Kiss the Bride (1983), Sacrifice (1989) en Where's the Shoorah? (1976). Het nummer kwam bovenaan de Britse hitlijst en piekte in Nederland op plek acht. Cold Heart won onder meer een American Music Award voor samenwerking van het jaar.