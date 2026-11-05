Elton John heeft de handen ineengeslagen met de Ierse zangeres CMAT. De twee hebben voor Amazon Music een nieuwe versie van Johns kerstklassieker Step Into Christmas gemaakt.

"Ik ben fan van CMAT sinds ik haar jaren geleden voor het eerst hoorde en haar video's zag", zegt de 79-jarige John. "Ze heeft een geweldige persoonlijkheid en een heerlijk gevoel voor humor. Je merkt dat rock-'n-roll, country en americana de kern vormen van wat ze doet. We zijn in veel opzichten gelijkgestemde zielen. Daarom was ik heel enthousiast om samen Step Into Christmas te doen." Volgens de zanger heeft CMAT "fantastisch werk" geleverd.

De originele versie van Step Into Christmas stamt uit 1973. Destijds werd het nummer geen grote hit maar door de jaren heen groeide het uit tot een klassieker. Jaarlijks bereikt het liedje inmiddels de hitlijsten rond de kerstperiode.