Emile Ratelband wil met rust gelaten worden

Emile Ratelband wil graag met rust gelaten worden. Dat heeft Carlo Liefting, die Ratelband in het verleden heeft bijgestaan als advocaat, woensdag laten weten. De ontwikkeling volgt op berichten in de media over een zoektocht naar de bekende ondernemer.

"Voor degene die het interesseert, deel ik mee dat het prima gaat met meneer Emile Ratelband", leest het bericht van Liefting. "Vandaag hadden wij regulier, ouderwets en goed contact, zulks naar aanleiding van alle nieuws om Emile Ratelband heen. Het verzoek van Emile Ratelband is dat hij met rust gelaten wordt. Hopelijk wordt zijn verzoek gerespecteerd, door iedereen."

Dochter Minou deelde afgelopen weekend een bericht namens de kinderen van Ratelband, waarin ze een geldbedrag van 2500 euro uitlooft voor de tip die tot haar vader leidt.