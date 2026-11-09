Emma Kok is deze winter te zien als speciale gast bij Holiday on Ice. De zangeres verzorgt gastoptredens tijdens een aantal shows in vijf Nederlandse steden. Dat maakte producent Peter O'Keeffe maandag bekend. Kok zal te zien zijn tijdens één voorstelling in Groningen, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

De Holiday on Ice-show heet dit jaar Cinema of Dreams, en gaat over drie vrienden die een oud filmtheater tot leven wekken. Aan de voorstelling werken 37 kunstschaatsers en acrobaten mee. Zij nemen het publiek mee langs uiteenlopende filmgenres: van actie en romantiek tot komedie en sciencefiction.

Voor Emma Kok zijn twee speciale "muzikale momenten" in de show bedacht. Zij laat weten er veel zin in te hebben. De speelperiode start op 10 december in Groningen en eindigt op 10 januari in Maastricht. Kok is in elk geval te zien tijdens de eerste en de laatste voorstelling van de speelreeks. De kaartverkoop is al van start gegaan.