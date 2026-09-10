Emma Wortelboer en Jurre Geluk presenteren opnieuw het Zapp-programma Gillen & Schrikken. Dat meldt omroep BNNVARA donderdag.

In het programma worden bekende Nederlanders de stuipen op het lijf gejaagd. In iedere aflevering staat een andere angst centraal, zoals angst voor clowns en angst voor kleine ruimtes. In de eerste aflevering gaan Addy van der Woude en bioloog Roy Veldhuizen van het programma Steken & Prikken de uitdaging aan. Ook Matheu Hinzen en Stefania Liberakakis zijn in het programma te zien.

Het programma is vanaf zaterdag 26 september wekelijks te zien bij BNNVARA op NPO Zapp. Het programma was voor het eerst vorig jaar te zien.