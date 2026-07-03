The Endshow van het gecancelde festival Defqon.1 is binnen een halve dag meer dan 275.000 keer bekeken. Q-dance, de organisator van het evenement, stelt dat dit "een uitzonderlijk hoog aantal is, voor een festival binnen deze niche". De kijkers komen volgens de woordvoerder uit alle delen van de wereld.

Defqon.1 werd op het laatste moment afgelast, omdat het KNMI code rood afgaf vanwege de extreme hitte. Meer dan 50.000 bezoekers moesten het terrein meteen verlaten. The Endshow, het slotstuk van het festival, werd afgelopen weekend opgenomen op het verlaten festivalterrein in Biddinghuizen.

Volgens organisator Q-dance werd de volledige productie, inclusief liveacts, special effects en vuurwerk, alsnog uitgevoerd en vastgelegd, zodat bezoekers de show toch nog kunnen beleven. De show is te zien op het YouTube-kanaal van het evenement. Een groot aantal kijkers, bijna 40.000, schakelde donderdagavond meteen in toen de show online kwam.