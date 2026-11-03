De EO zendt volgende maand een documentaire over het Oranje Fonds uit. Daarin komen ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het woord, heeft de omroep dinsdag bekendgemaakt.

Het koningspaar kreeg het Oranje Fonds in 2002 als huwelijkscadeau van alle Nederlanders. Dit fonds stimuleert en ondersteunt mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving. Sinds hun huwelijk bezochten Willem-Alexander en Máxima tientallen initiatieven.

In de EO-documentaire Appeltjes van Oranje, die op 12 december wordt uitgezonden op NPO 2, worden drie bevlogen initiatiefnemers gevolgd. Filmmaker Sam Hoevenaar volgt het koningspaar daarnaast tijdens hun werk in het land en spreekt met hen over hun inzet voor deze sociale initiatieven.