Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft de oud-schaatser en voormalig analist maandag in een bericht op sociale media. In mei werd de 50-jarige Wennemars getroffen door een herseninfarct.

"Er werd een zoektocht gestart naar de oorzaak van dat bloedpropje", laat hij weten op Instagram. "Er bleek een klein gaatje in mijn hart te zitten. Dus ik kreeg er gratis en voor niks een hartprobleem bij." Wennemars verklaart dat tijdens de operatie het gat succesvol is gedicht en dat het inmiddels goed met hem gaat.

Ook zegt hij zich de afgelopen maanden bewust te hebben teruggetrokken. "Even geen updates. Ik wilde eerst zelf verwerken wat er allemaal gebeurd was en het voor mezelf een plek geven." Volgens Wennemars zorgde dat ervoor dat hij kon nadenken over wat voor hem belangrijk is. "Ik weet; het is een cliché, maar gezondheid is alles", stelt hij vast.

Eerder dit jaar kondigde Wennemars aan na zeventien jaar te stoppen als schaatsanalist. Dat besluit maakte hij vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van succesvol schaatser Joep Wennemars.