Eric Dane: Euphoria was de meest diepgaande ervaring van carrière

De Amerikaanse acteur Eric Dane beschouwde zijn tijd bij de serie Euphoria als "de meest diepgaande ervaring" van zijn carrière. Dat zegt de acteur, die in februari overleed aan ALS, in de documentaire Euphoria: A Look Back, meldt Page Six. "Het was zo nu en dan een uitdaging", aldus Dane in een eerder opgenomen interview. Volgens Dane werden die uitdagingen vooral als "kansen" gezien.

Euphoria gaat over de 17-jarige Rue (Zendaya), die drugsverslaafd is en terugkeert op de middelbare school nadat ze in een afkickkliniek heeft gezeten. Dane speelde de rol van Cal Jacobs, een vader van drie kinderen die een dubbelleven leidt en in het geheim seks heeft met mannen.

Het laatste seizoen van Euphoria verscheen in april en mei. Naast Zendaya speelden onder meer Sydney Sweeney, Jacob Elordi en Maude Apatow in de serie.