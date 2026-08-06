Eric van Tijn zegt dat de overleden Jerney Kaagman "een van de leukste vrouwen" was die hij kende. "Echt een ongelooflijk leuke vrouw", zei het voormalige Idols-jurylid donderdag in RTL Boulevard in een reactie op het overlijden van zijn oud-collega.

"Iedereen dacht dat ze een soort ijskonijn was, maar dat was het tegenovergestelde. Ze was een hele leuke, warme, geweldig leuke vrouw", aldus Van Tijn. "Als ik Jerney zou moeten samenvatten, zou ik zeggen: een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis is helaas overleden."

Van Tijn zat samen met Kaagman vier seizoenen lang in de jury van Idols.