Erling Haaland wilde niet onbeleefd zijn tegen Tom Holland

Het is nooit de bedoeling van Erling Haaland geweest om "onbeleefd" over te komen toen hij in 2021 niet reageerde op een persoonlijk bericht van acteur Tom Holland. Dat vertelt de bekende Noorse voetballer zaterdag in een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal.

Haaland leest in de video het bericht voor dat Holland hem in 2021 stuurde. "Hey Erling, ik zag je in Monaco. Als je iets wilt gaan drinken ofzo, laat het me dan weten. En alsjeblieft, kom bij de Spurs spelen", klinkt het.

Haaland legt uit dat hij in een Noorse talkshow op een grappige manier had verteld dat hij wel wist dat Holland de acteur uit Spider-Man was, maar dat hij geen Spider-Man keek, en dat dit in recente berichtgeving wat uit zijn verband is getrokken. "Daardoor kwam ik een beetje onbeleefd over. Ik heb hem dus ook een bericht gestuurd, omdat ik me er slecht over voelde."

Jimmy Fallon

De voetballer leest vervolgens ook het bericht voor dat hij inmiddels aan Holland heeft gestuurd. "Er gaat een verhaal rond dat ik jou heb genegeerd. Ik wil graag zeggen dat dat niet mijn bedoeling was. En trouwens, op dit moment weet ik het nog niet wat betreft de Spurs, maar wie weet in de toekomst", leest Haaland lachend voor.

De Spider-Man-acteur had onlangs in The Tonight Show van Jimmy Fallon verteld dat hij de Noorse voetballer ooit had uitgenodigd, maar dat hij nooit een antwoord had ontvangen. De Noor reageerde daarna onder een video van het bewuste gesprek dat hij alsnog wil afspreken. Voor zover bekend heeft de ontmoeting nog niet plaatsgevonden.