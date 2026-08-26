Eros Ramazzotti stelt tournee uit na operatie aan stembanden

Eros Ramazzotti heeft een operatie aan zijn stembanden ondergaan, waardoor de zanger het Noord-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse deel van zijn Una Storia Importante-wereldtournee later dit jaar moet uitstellen. Dat meldt concertorganisator Friends & Partners in een verklaring.

"De operatie aan mijn stembanden is goed verlopen", laat de 62-jarige Italiaan weten. Ramazzotti bedankt iedereen voor de "hartelijke en bemoedigende berichten" die hij heeft ontvangen, maar zegt dat zijn arts hem een revalidatieprogramma heeft opgelegd, waardoor hij niet op tijd klaar is om weer op het podium te staan. De geplande optredens in september, oktober en november in steden als Toronto, New York, Mexico-Stad, Lima en Buenos Aires worden daarom uitgesteld naar volgend jaar.

"We zullen elkaar weerzien, sterker en hechter dan voorheen", besluit de zanger van hits als Un'emozione per sempre en Più bella cosa. Volgend jaar doet hij ook Nederland aan als onderdeel van zijn wereldtournee. Hij treedt op 6 april 2027 op in de Ziggo Dome. Het is de tweede keer dat Ramazzotti een operatie aan zijn stembanden heeft ondergaan. Eerder ging hij in 2019 al onder het mes en moest hij zijn wereldtournee twee maanden onderbreken.