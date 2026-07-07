Estavana Polman gaat maandelijks aanschuiven bij Vandaag Inside op SBS6. Dat werd maandagavond duidelijk in de uitzending van de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

De komst van de oud-handbalinternational werd ingeleid door Genee, die vaststelde dat er alleen mannen aan tafel zaten en dat het "wat genuanceerd" zou blijven als er een vrouw bij zou zitten. "Estavana erbij, bijvoorbeeld."

Derksen ging daarna door op Polman, die hij "dezelfde uitstraling als Hélène Hendriks" vindt hebben. "Die spat van het scherm", zei hij. Daarop zei Genee dat ze in de toekomst een keer in de maand zal aanschuiven. "Daar ben ik heel blij mee", zei hij.

De 33-jarige Polman is een Nederlandse handbalster die tot 2025 voor het Nederlandse team speelde. Dit voorjaar stopte ze helemaal als topsporter. Polman heeft sinds 2016 een relatie met oud-voetballer Rafael van der Vaart. Voor SBS6 presenteerde ze in 2023 het programma Beter laat dan nooit, waarin ze met vier bekende Nederlanders op reis ging.