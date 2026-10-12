De kinderen van Özcan Akyol mogen geen smartphones. In ieder geval tot hun zestiende verjaardag houdt hij zijn dochter Mia (10) en zoon Baran (8) weg bij de verslaving, verkondigt de schrijver, ook bekend als Eus, maandag in het AD. Hij en zijn partner Anna besloten tijdens een vakantie "overhaast" dat zij hun kinderen niet wilden verliezen aan de telefoontjes.

"Waarom zouden we die machines aanschaffen? Kunnen zij als tieners de verantwoordelijkheid dragen? En wat gebeurt er op die apparaten?", licht hij de overweging toe. "Anna nam voorzichtig contact op met andere ouders van onze basisschool die hun kinderen eveneens niet wilden blootstellen aan smartphones." De columnist en zijn partner bereikten een alliantie met verschillende ouders met hetzelfde plan, waardoor kinderen zonder telefoon niet buitengesloten werden.

Toch wil Akyol zijn kinderen niet "helemaal wereldvreemd lanceren in de grotemensenwereld". Daarom krijgen Mia en Baran een uur schermtijd per dag. "Binnen de inhoudelijke kaders die wij hebben bedacht. Dus geen shorts en ook geen video van stomme vlogfamilies die doen alsof het om bezit draait", aldus de schrijver.

'Pestgedrag'

"Daarmee waren we er natuurlijk nog niet", vervolgt hij het pleidooi. "Want ondanks het feit dat onze kinderen weten waarom ze geen telefoon mogen, blijven ze er natuurlijk wel om zeuren - heel gezond voor jonge kinderen." Over de middelbareschooltijd, "een fase in hun leven waarin wij als ouders nóg minder controle hebben over wat ze zien, wie ze ontmoeten en waar ze rondhangen", maakt Akyol zich geen zorgen. Hij hoopt dat zijn kinderen door hun huidige "socialemediadieet" een duidelijk moreel kompas ontwikkelen. "Ik hoop dat ze zich bij alles afvragen: 'Waar slaat dit eigenlijk op?', bijvoorbeeld als iemand in het kader van een TikTok-challenge - echt gebeurd - op zijn fatbike tegen het verkeer in rijdt."

Akyol denkt niet dat zijn kinderen iets zullen missen. Aan het "eindeloze scrollen in een rabbit hole", "giftige vrouwbeelden", onzekerheid "over hun eigen uiterlijk" of "pestgedrag" op Snapchat wil hij zijn kinderen niet blootstellen.