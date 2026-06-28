Eva Green naar ziekenhuis na ongeluk op set van Wednesday

Eva Green is onlangs in het ziekenhuis beland na een ongeluk tijdens opnames van de Netflixserie Wednesday. Volgens The Sun liep de Franse actrice een blessure aan haar been op.

Het ongeluk gebeurde bij Dublin, waar het nieuwe seizoen van Wednesday wordt gefilmd. "Eva liep een blessure op en had duidelijk pijn. Er werd medische hulp ingeschakeld en Eva is naar het ziekenhuis gebracht", zegt een bron tegen The Sun. "Ze is behandeld en herstelt nu goed." Wel moest de productie worden stilgelegd en moesten opnames opnieuw worden ingepland.

De 45-jarige Green, onder meer bekend van haar rol in Casino Royale, speelt in Wednesday de rol van Ophelia. Jenna Ortega speelt de hoofdrol in de spin-off van The Addams Family. Er is nog geen releasedatum voor het derde seizoen bekend.