Eva Jinek denkt dat 'boobies'-fragment altijd blijft voortleven

Eva Jinek vreest dat ze nooit meer helemaal van het veelbesproken 'boobies'-fragment afkomt. De presentatrice zal er altijd aan worden herinnerd, zei ze donderdag in haar eigen programma Eva op NPO 1.

"Het leeft voort, waar ik ook kom", zei Jinek toen het fragment ter sprake kwam in een item over 75 jaar televisie. De presentatrice had nog niet opgezocht of de beelden ook in De Schatkamer van Beeld & Geluid terecht zijn gekomen. "Maar al zouden ze eruit verdwijnen, ik word eraan herinnerd."

Jinek werd in 2009 in een klap bekend toen op internet een filmpje uitlekte waarop te zien was hoe ze aan haar décolleté frunnikte voor een uitzending van het NOS Journaal, waar ze destijds nieuwslezer was. Voor draaiende camera's worstelde ze met de vraag of ze een knoopje meer of minder van haar blouse moest opendoen.