Ewan McGregor had idee over verhaallijn Obi-Wan Kenobi met Yoda

Ewan McGregor wil dolgraag weer de rol van Jedi-meester Obi-Wan Kenobi spelen en heeft zelfs al enkele ideeën aangedragen bij Lucasfilm-baas Dave Filoni over mogelijke verhaallijnen rondom het Star Wars-personage. Dat zegt de acteur, die hem in meerdere films en ook zijn eigen serie speelde, tegen vakblad Variety.

"Het was heel casual, maar ik zei dat er vast nog iets moest zijn", vertelt de Schotse acteur over een mogelijk nieuw verhaal met zijn personage in de hoofdrol. McGregor dacht onder meer aan een verhaallijn met Yoda, de kleine, groene Jedi-meester. "Hij is nog ergens. Na het einde van Episode III, als we allemaal naar een andere uithoek van het heelal gaan, heb ik hem een tijd niet gezien. Maar hij is nog wel ergens. Misschien zit daar wel een verhaal in over hoe ik weer met hem in contact probeer te komen."

Ook de vrouw van McGregor, actrice Mary Elizabeth Winstead, is onderdeel van het Star Wars-universum. Zij speelt in de serie Ahsoka de rol van generaal Hera Syndulla. Volgens de acteur zou een mogelijke relatie tussen Kenobi en haar ook een optie zijn voor een verhaal, al moest hij wel erkennen dat de twee personages op verschillende momenten in de tijdlijn leven.

Onlangs zei de 55-jarige McGregor nog dat de rol van Obi-Wan Kenobi de enige was die hij de rest van zijn carrière nog wilde spelen. "Ik vond de serie heel leuk om te maken en ik zou het graag nog eens doen", herhaalt hij tegen Variety. "Ik vind het leuk om hem te spelen, hij is een heel goed personage om te spelen."