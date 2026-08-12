Als het aan Ewan McGregor ligt, speelt hij de rest van zijn carrière alleen nog maar de rol van Jedi-meester Obi-Wan Kenobi uit de Star Wars-films en -series. De acteur zegt dat er nog genoeg te vertellen valt over het personage en dat hij nog wel even de tijd heeft voordat hij te oud wordt voor die rol.

"Ik ben er klaar voor zodra zij dat ook zijn", stelt de 55-jarige acteur in gesprek met E! News tijdens de première van zijn nieuwste film The End of Oak Street. "Zij lijken er alleen nog niet klaar voor te zijn, maar ik heb er wel zin in", zegt hij over Disney, de eigenaar van de Star Wars-franchise. De acteur was voor het laatst te zien als Obi-Wan Kenobi in de gelijknamige serie op Disney+ uit 2022.

McGregor speelde in de Star Wars-prequels en zijn eigen serie een jongere versie van Obi-Wan Kenobi. In de eerste Star Wars-film A New Hope uit 1977 werd de rol gespeeld door acteur Alec Guinness, die toen 63 jaar was. Aan het einde van de serie op Disney+ vertrekt de Jedi-meester richting de woestijn en dat is het laatste wat kijkers van hem zien voordat hij als oude man in de bergen terugkeert in de eerder genoemde film.

"Wat er tussen die twee momenten gebeurt, is wat ik de rest van mijn carrière wil doen", stelt McGregor. "In series of in films. We hebben tijd zat, ik heb nog tien jaar voordat ik net zo oud ben als Alec Guinness toen was. Dus kom op, Disney!"