Gérard Depardieu heeft in een verklaring zijn "diepe en oprechte excuses" aangeboden aan de vrouwen die hij volgens de rechtbank in Parijs heeft aangerand. De Franse acteur besloot vrijdag om niet in hoger beroep te gaan in de zaak. Vlak voordat het hoger beroep eigenlijk zou starten, maandagochtend, kwam Depardieu met een verklaring aan onder meer persbureau AFP waarin hij zijn excuses aanbood.

"Het rechtssysteem heeft gesproken", schreef de 77-jarige acteur. "Ik ben schuldig bevonden. Ik begrijp dat en aanvaard deze veroordeling." Depardieu heeft twee vrouwen aangerand op de set van de film Les volets verts. "Het was nooit mijn bedoeling de vrouwen met wie ik in aanraking kwam pijn te doen, maar ik begrijp dat die intentie niets afdoet aan de pijn die is aangericht", vervolgde hij.

"Op filmsets heb ik me lange tijd verscholen achter provocatie en grove, suggestieve humor. Ik dacht dat mijn opmerkingen en handelingen geen gevolgen zouden hebben. Dat was wel degelijk het geval, aangezien ze afkomstig waren van een machtig persoon zoals ik destijds was", blikte Depardieu terug. Hij werd door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Hij moest zich ook officieel registreren als een zedendelinquent.

Depardieu is een van de bekendste acteurs in Frankrijk. Hij won onder andere een Golden Globe, een Palme d'Or en twee César Awards. Depardieu is ook aangeklaagd voor de vermeende verkrachting van de Franse actrice Charlotte Arnould. Later deze maand wordt besloten of de Franse acteur in die zaak voor de rechter moet verschijnen.