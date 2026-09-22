Excuses Olcay Gulsen na optreden Lil Kleine op bruiloft

Olcay Gulsen vindt dat ze een fout heeft gemaakt door Lil Kleine te laten optreden op haar bruiloft. De presentatrice had zich vooraf onvoldoende gerealiseerd wat daar de impact van zou zijn, schrijft ze in een lange column op LINDA.nl. Ze biedt tegelijkertijd haar excuses aan aan "vrouwen die zelf geweld hebben meegemaakt, hulpverleners en mensen die zich dagelijks tegen femicide inzetten mijn keuze als kwetsend of hypocriet ervaren."

Gulsen kwam de afgelopen week onder vuur te liggen toen duidelijk werd dat Lil Kleine een optreden had gegeven tijdens haar bruiloft in Frankrijk. "De afgelopen dagen werd mij een confronterende en terechte vraag gesteld: hoe kan iemand die zich al jaren uitspreekt tegen geweld tegen vrouwen, Lil Kleine laten optreden op haar bruiloft? Het eerlijke antwoord is dat ik die tegenstelling vooraf onvoldoende onder ogen heb gezien."

Eigenlijk zou André Hazes optreden, maar die moest afzeggen door stemproblemen. René Froger was zijn vervanger, maar ook hij kon vanwege zijn gezondheid niet komen. Omdat Lil Kleine een vriend is van haar man Eelko van Kooten werd hij als vervanger aangetrokken. Hij kwam in het verleden in het nieuws omdat hij zijn ex Jaimie Vaes had mishandeld.

Tweede kans

Gulsen zegt daarover met Kleine te hebben gesproken. "Ik geloof dat iemand niet voor altijd gereduceerd hoeft te worden tot het slechtste wat hij heeft gedaan. Ik geloof in verantwoordelijkheid, gedragsverandering en tweede kansen. Maar een tweede kans kan nooit betekenen dat het verleden wordt uitgewist of dat iemand geen verantwoording meer hoeft af te leggen. En precies daar had ik scherper moeten zijn", schrijft ze. "Ik heb mijn persoonlijke ervaringen en gesprekken met hem te zwaar laten meewegen. Ik keek naar de persoon die ik inmiddels zelf had leren kennen, maar onvoldoende naar wat zijn aanwezigheid als artiest op mijn huwelijk publiekelijk zou betekenen. Zeker gezien alles waarvoor ik sta. Daar heb ik een verkeerde inschatting gemaakt."

"Ik schrijf dit niet omdat ik mijzelf als slachtoffer van een mediarel wil presenteren", gaat Gulsen verder. "Ik ben niet degene om wie het in deze discussie uiteindelijk moet gaan. Het gaat om de vele vrouwen die dagelijks met geweld, intimidatie en angst te maken krijgen. Om vrouwen die jarenlang moeten vechten om geloofd te worden. En om een samenleving die nog steeds te vaak wegkijkt, bagatelliseert of sneller begrip toont voor de pleger dan voor het slachtoffer. Juist daarom had ik zorgvuldiger moeten zijn."

"Ik kan mijn beslissing niet terugdraaien", besluit Gulsen. "Ik kan wel zonder omwegen erkennen dat ik de impact ervan niet goed heb ingeschat. Ik kan luisteren naar de mensen die hierdoor teleurgesteld of geraakt zijn. En ik kan ervoor zorgen dat deze fout mij niet defensiever maakt, maar zorgvuldiger en consequenter."