De Australische premier Anthony Albanese heeft maandag zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkingen in een recent interview. Hij zei daarin dat hij wel met popster Kylie Minogue zou willen "seksen".

Albanese werd vorige week in de podcast Bush Deep gevraagd met welke Australische entertainer hij zou willen "seksen, trouwen of daten".

"Oh, Kylie, natuurlijk," zei hij, nadat hij eerst had geprobeerd de vraag te ontwijken. "Zou je met Kylie trouwen, met haar naar bed gaan en met haar uitgaan?", reageerde podcastpresentatrice Nikki Osborne. Albanese antwoordde daarop: "Alle drie. Ze is fantastisch."

De opmerkingen werden al snel breed veroordeeld; een Australisch parlementslid omschreef ze als een "respectloze" inschattingsfout. De afgelopen dagen nam de kritiek toe, waarop Albanese maandag zijn excuses aanbood in een verklaring die via zijn kantoor werd verspreid.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan voor de opmerkingen", aldus de premier.